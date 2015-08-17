В Петербурге 12 июля выпало около 13 миллиметров осадков

Система водоотведения работает в штатном режиме и принимает всю дождевую воду.

В трех районах Петербурга выпала четверть месячной нормы осадков 12 июля, а в Курортном районе – треть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Также отмечается, что среднее количество осадков, выпавших в городе за день, – около 13 миллиметров. Максимальное их количество зафиксировали в Курортном районе (24,98 миллиметра), Выборгском районе (22,7 миллиметра), Кронштадтском районе (22,14 миллиметра) и в Петродворцовом районе (21,54 миллиметр).

Система водоотведения работает в штатном режиме и принимает всю дождевую воду. В Петербурге дежурят бригады "Водоканала", которые тщательно проверяют состояние ливневой канализации. На определенных участках владельцами сетей могут быть другие организации – застройщики, дорожные службы и другие.

Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004, 314-60-13. Звонки обрабатываются круглосуточно. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе выполнено более 50% работ по реконструкции водопроводной магистрали.

Фото: Piter.TV