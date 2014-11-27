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В Петергофе выполнено более 50 процентов работ по реконструкции водопроводной магистрали
Сегодня, 15:20
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В Петергофе выполнено более 50 процентов работ по реконструкции водопроводной магистрали

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Новый водовод протяженностью около 7,5 километра повысит надежность и качество услуг водоснабжения почти для 100 тыс. жителей города.

В Петергофе проводится масштабная реконструкция водопроводной сети. Специалисты выполнили более 50 процентов работ. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. 

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работают на участке от дома № 1 по Заячьему проспекту до котельной на улице Федюнинского.

Работы выполняются в три этапа. На данный момент завершен первый этап. Современный водопровод проложили на Астрономической улице от улицы Федюнинского до Ульяновской. Протяженность участка составляет более 3 тыс. метров. Сейчас специалисты реставрируют водопровод на Гостилицком шоссе от Ульяновской улицы до Чичеринской. Кроме того, строители работают на Чичеренской и Ботанической улицах: на участке от Гостилицкого шоссе до Заячьего перереулка.Всего проложено 4,5 километра сетей из 7,5.

Новый водовод протяженностью около 7,5 километра повысит надежность и качество услуг водоснабжения почти для 100 тыс. жителей города и ближайших поселков.

Работу сдадут до конца 2025 года. Специалисты восстановят благоустройство. 

Ранее мы писали, что  реконструкция свыше 358 м теплосетей началась на Большой Охте.

Фото: Pxhere

Теги: петергоф, реконструкция водопроводной сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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