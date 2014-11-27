В Петергофе выполнено более 50 процентов работ по реконструкции водопроводной магистрали

Новый водовод протяженностью около 7,5 километра повысит надежность и качество услуг водоснабжения почти для 100 тыс. жителей города.

В Петергофе проводится масштабная реконструкция водопроводной сети. Специалисты выполнили более 50 процентов работ. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работают на участке от дома № 1 по Заячьему проспекту до котельной на улице Федюнинского.

Работы выполняются в три этапа. На данный момент завершен первый этап. Современный водопровод проложили на Астрономической улице от улицы Федюнинского до Ульяновской. Протяженность участка составляет более 3 тыс. метров. Сейчас специалисты реставрируют водопровод на Гостилицком шоссе от Ульяновской улицы до Чичеринской. Кроме того, строители работают на Чичеренской и Ботанической улицах: на участке от Гостилицкого шоссе до Заячьего перереулка.Всего проложено 4,5 километра сетей из 7,5.

Новый водовод протяженностью около 7,5 километра повысит надежность и качество услуг водоснабжения почти для 100 тыс. жителей города и ближайших поселков.

Работу сдадут до конца 2025 года. Специалисты восстановят благоустройство.

Ранее мы писали, что реконструкция свыше 358 м теплосетей началась на Большой Охте.

Фото: Pxhere