В центре Петербурга 14 сентября уже выпало до 23 мм осадков

На данный момент атмосферный фронт продолжает уходить из Петербурга на восток Ленобласти.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, сколько осадков уже выпало в городе и Ленобласти за сегодняшний день.

Осадков сегодня выпало очень много, а самое главное полита вся территория города, да и области тоже, там, где дождь уже прошел. Давно такого не наблюдалось, ведь все дожди были локального характера. Александр Колесов, синоптик

Больше всего осадков выпало в центре и на востоке Петербурга – от 21 до 23 мм. Меньше всего на юго-западе – Кронштадт, Ломоносов, Петродворец – в районе 7-8 мм. На остальной территории от 10 до 20 мм.

На данный момент атмосферный фронт продолжает уходить из Петербурга на восток Ленобласти. Температура воздуха уже понизилась до +14 градусов. В Санкт-Петербурге пару дней будет без осадков и немного прохладнее +16…+18 градусов.

Фото: Александр Колесов