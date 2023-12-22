В Петербурге 14 апреля будет облачно и дождливо

Максимальная температура воздуха составит +11…+13 градусов.

В воскресенье, 14 апреля, погоду на северо-западе и в центре Европейской России сформируют циклон, который назван немецкими метеорологами "Ксанти", и связанные с ним атмосферные фронты. Центр этого атмосферного вихря в середине дня окажется над Ботаническим заливом, рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В такой ситуации в Петербурге ожидается облачность, пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит +11…+13 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Фото: Piter.TV