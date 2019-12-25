В воскресенье Ленобласть облепит мокрый снег и накроет туман

На дорогах сохранится гололедица

В грядущее воскресенье, 20 декабря, в Ленобласти будет туманно и снежно. Подробный прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами на территории области ожидается налипание мокрого снега, ночной и утренний туман, а также гололедица на дорогах и небольшой дождь. Обстановку на дорогах специалисты назвали сложной. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, в некоторых районах до -6, днем разброс температуры составит от -1 до +4 градусов. Ветер подует с юго-запада с порывами 4-9 м/с, атмосферное давление будет слабо повышаться.

Жителей Ленобласти предупредили о том, что гололед может спровоцировать ДТП, а мокрый налипающий снег – помешать работе ЛЭП, линий связи и даже железнодорожному транспорту. Также людей предостерегли от выхода на неокрепший лед областных водоемов и падения снежных масс с не очищенных вовремя крыш.

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