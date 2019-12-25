Изменения вносятся в рамках регуляторной гильотины.

Новые требования к установке новогодней елки вступят в силу с 1 января 2021 года. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на требования противопожарного режима. Эксперты отметили, что при установке праздничного дерева необходимо будет соблюдать строгие правила. В список включен пункт о том, что ель не должна загораживать пути эвакуационного выхода. Также ее нельзя размещать на расстоянии менее одного метра к приборам обогрева, системами отопления и кондиционирования.

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования текст документа

Напомним, что новые правила введены в рамках реализации регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года. Затем требования будут пересмотрены в связи с требованиям времени.

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