Губернатор Петербурга рассказал о самом трогательном пожелании с "Дерева желаний"

Некоторые из пожеланий исполнит Дед Мороз.

Александр Беглов пообещал исполнить желания детей, которые они оставили на "Дереве желаний". Он снял с елки три открытки сообщила пресс-служба Смольного.

Десятилетняя Малика просит у Деда Мороза интерактивную игру, семилетний Владислав хотел бы получить черные туфли, брюки, кроссовки и белую рубашку для школы, а Зоя мечтает о наборе кистей и красок для рисования.

Градоначальник заметил, что дети не обязательно просят у Деда Мороза компьютеры и игровые приставки.

Больше всего меня тронуло пожелание мальчика, который лечится в онкоцентре. Он попросил для всех здоровья. сказал Беглов.

Принять участие акции можно на сайте fondangelov@ru/derevo.

Также елка желаний есть и в Ленобласти. Мальчик из местного детдома попросил организовать встречу с блогером Анастасией Ивлеевой.

Фото: gov.spb.ru