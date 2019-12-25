Ночью 9 сентября в Ленобласти местами ожидаются заморозки до -1 градуса

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается переменная облачность и без осадков. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью и утром 9 сентября местами ожидается туман. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью на западе +7...+12 градусов, на востоке 0...+5, местами заморозки до -1 градуса, днём +17...+22 градуса.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее на Piter.tv: В Петербург пришло бабье лето.
Фото: pxhere; МЧС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все