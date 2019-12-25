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Ночью 9 сентября в Ленобласти местами ожидаются заморозки до -1 градуса
Сегодня, 13:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 9 сентября в Ленобласти местами ожидаются заморозки до -1 градуса

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Температура воздуха днём +17...+22 градуса.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается переменная облачность и без осадков. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром 9 сентября местами ожидается туман. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью на западе +7...+12 градусов, на востоке 0...+5, местами заморозки до -1 градуса, днём +17...+22 градуса.

Атмосферное давление существенно не изменится.

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Фото: pxhere; МЧС

Теги: осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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