В Петербург пришло бабье лето

На выходных ожидается до +22..+23 градусов.

Синоптик Александр Шувалов объявил о старте бабьего лета в Петербурге. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Похолодание, волной катящееся по Русской равнине, затронуло Петербург, прямо скажем, не сильно. Лишь под утро четверга температура понизилась до +7, 7 градусов, что стало самым низким её значением с начала осени. Александр Шувалов, синоптик

Однако ночью 8 сентября было уже +14 градусов, а днём потеплеет до +18..+20 градусов. В выходные при преобладании южного ветра дневная температура в Северной столице достигнет +22..+23 градусов. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы.

И пока финиша этой благодати не просматривается, по меньшей мере, до середины следующей недели. Александр Шувалов, синоптик

Фото: Piter.tv