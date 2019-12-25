В Петербург пришло бабье лето

Синоптик Александр Шувалов объявил о старте бабьего лета в Петербурге. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Похолодание, волной катящееся по Русской равнине, затронуло Петербург, прямо скажем, не сильно. Лишь под утро четверга температура понизилась до +7, 7 градусов, что стало самым низким её значением с начала осени.
Александр Шувалов, синоптик
Однако ночью 8 сентября было уже +14 градусов, а днём потеплеет до +18..+20 градусов. В выходные при преобладании южного ветра дневная температура в Северной столице достигнет +22..+23 градусов. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы.
И пока финиша этой благодати не просматривается, по меньшей мере, до середины следующей недели.
Александр Шувалов, синоптик
Фото: Piter.tv
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