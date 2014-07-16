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В Ленобласти 9 августа местами пройдут дожди
Сегодня, 16:16
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В Ленобласти 9 августа местами пройдут дожди

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Днём +20...+25 градусов.

В среду, 9 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на востоке региона пройдут кратковременные дожди, днём с ливнями, грозами. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем южных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, на востоке местами до +18, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Спасатели Ленобласти усилили патрулирование на водоёмах в жару.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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