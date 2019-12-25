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В Ленобласти ночью 9 апреля столбик термометра опустится до -6 градусов
Сегодня, 15:53
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nastya960

В Ленобласти ночью 9 апреля столбик термометра опустится до -6 градусов

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Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 

Согласно ежедневному прогнозу по Ленобласти ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 9 апреля, на территории региона будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 9 апреля местами, преимущественно на востоке области, небольшой мокрый снег. Днем в большинстве районов небольшой, на западе местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер ночью западный, юго-западный 5-10 м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью в пятницу -1...-6, днем +4...+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 

Петербуржцам сообщили о резком потеплении до +17 градусов на следующей неделе.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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