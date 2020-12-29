В Ленобласти объявили предупреждение о погоде на ближайшие дни

В регионе ожидается гололедица.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Информацию региональное ГУ МЧС приводит со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 6 по 8 января. В эти дни в регионе ожидается гололедица.

В связи с этим в регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят быть внимательными и осторожными.

В ночь на 6 января порывы северо-восточного и восточного ветра составят 3-8 м/c, а днем усилятся до 5-10 м/c. Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе -2...-7 градусов. На востоке ночью возможно похолодание местами до -11 градусов.

Фото: Piter.tv