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МЧС предупредили о гололедице в Ленобласти и осадках
Сегодня, 13:38
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МЧС предупредили о гололедице в Ленобласти и осадках

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Местами температура может опуститься до -11 градусов.

В среду, 6 января, на территории Ленинградской области ожидается облачная погода. Местами может пройти небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью порывы северо-восточного и восточного ветра составят 3-8 м/c, а днем усилятся до 5-10 м/c. Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе -2...-7 градусов. На востоке ночью возможно похолодание местами до -11 градусов.

Водителей предупредили о гололедице на дорогах. В связи с этим повышается вероятность ДТП, аварий на железнодорожном транспорте и иных происшествий. 

Фото: Piter.TV

Теги: гололедица, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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