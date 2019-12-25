В Ленобласти 6 сентября ожидается до +25 градусов

Ночью и утром местами в регионе ожидается туман.

В Ленинградской области в субботу, 6 сентября, ожидается переменная облачность, но обойдётся без существенных осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром местами в регионе ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +6 градусов, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ночь 5 сентября стала одной из самых теплых в Петербурге.

