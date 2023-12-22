В Ленобласти 6 апреля ожидается до +8 градусов

Днём в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь.

В Ленинградской области в субботу, 6 апреля, ожидается облачная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидаются осадки, местами небольшие в виде снега, мокрого снега, на юге – с дождём; местами возможно налипание мокрого снега, гололёд. Днём в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на востоке утром – с мокрым снегом. Ветер ночью юго-восточный, южный 7-12 м/с, днём юго-западный, западный, переходящий к северо-западному 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днём +3...+8 градусов Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге воздух прогреется до +10 градусов.

Фото: pxhere; МЧС