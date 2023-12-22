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Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге воздух прогреется до +10 градусов
Сегодня, 12:29
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Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге воздух прогреется до +10 градусов

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Выходные в Северной столице порадуют жителей теплом.

Тепло вернется в Петербург в ближайшие дни. Об этом своем tg-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Уже сегодня, 5 апреля, температура перейдет через ноль градусов. Вечером в Северную столицу придет циклон. К границам Северной столицы приблизится атмосферный фронт. Во второй половине дня в городе на Неве выпадет снег, мокрый снег. 

Надеюсь, что это будет последний, в ближайшее время снег, так как в дальнейшем потеплеет значительно.

Александр Колесов, синоптик

В субботу, 6 апреля, в город придет хорошая погода. Ветер стихнет, днем температура воздуха повысится до +4...+6 градусов. В Северной столице будет светить солнце. Возможны небольшие осадки. 

Установившийся западный ветер будет усиливаться в воскресенье и ещё в понедельник, но он продолжит приносить в наш регион теплый воздух. Поэтому дневная температура в Санкт-Петербурге повысится, в воскресенье до +10 градусов, в понедельник до +13 градусов. Думаю, отдельные дождики уже не испортят весеннего настроения.

Александр Колесов, синоптик

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Фото: Piter.tv

Теги: колесов, погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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