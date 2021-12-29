Редкое солнце и небольшой мороз ожидаются в Ленобласти 20 февраля

Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов.

В воскресенье, 20 февраля, в Ленобласти пройдет мокрый снег. Временами жителей будет радовать редкое солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует северо-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов. В большинстве районов днем столбики термометров покажут -4...+1 градусов. Дороги покроются льдом.

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Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти