В понедельник в Ленобласти воздух прогреется до +30 градусов

Дождей быть не должно.

Неделя в Ленинградской области начнется с аномально жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 4 июля.

Днем 5 июля ожидается малооблачная погода. Синоптики обещают, что день пройдет без дождей. Подует восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут +13...+18 градусов. Но днем потеплеет до +25...+30 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 4 июля погода продолжит радовать теплом и солнцем.

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