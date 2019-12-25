С понедельника в Ленобласть вернутся снег и дожди

Утром 5 апреля подует порывистый ветер 15-17 м/с.

В понедельник, 5 апреля, жители Ленобласти смогут вновь нарядиться в пуховики и теплые куртки. В регионе ожидаются дождь, мокрый снег и порывистый ветер, который будет дуть со скоростью 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 4 апреля.

Температура воздуха ночью будет ниже нуля. А днем потеплеет до +5...+10 градусов. На дорогах в темное время суток образуется гололедица. Атмосферное давление понизится.

Ранее на Piter.tv сообщили, что МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра до 15 м/с.

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