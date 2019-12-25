МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра до 15 м/с

В Северной столице погода ухудшится после обеда.

МЧС предупреждает жителей Петербурга об ухудшении погоды днем 4 апреля. Примерно в 13:00 ожидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в воскресенье.

Как отметил метеоролог "Центра ФОБОС" Михаил Леус, на погоду в Петербурге повлияет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Небо затянет плотными облаками, местами пройдут дожди. Температура воздуха в Северной столице поднимется до +5...+7 градусов. Давление будет ниже нормы.

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