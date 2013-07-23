В Ленобласти суббота будет холодной и дождливой

В регионе ожидается северо-западный порывистый ветер.

В субботу, 4 сентября, в Ленобласти будет облачная погода. В некоторых районах выглянет солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью столбики термометров показали +2...+7 градусов. Но днем потеплеет до +12 градусов. Во второй половине дня синоптики обещают сильные дожди. Подует северо-западный, северный ветер. Атмосферное давление будет расти.

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