В Ленобласти 4 октября пройдут дожди

Температура воздуха ночью +3...+8, днем +6...+11 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 4 октября, ожидается облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе пройдут дожди, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные. Ветер ночью северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем восточный, юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8, днем +6...+11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС: в Петербурге 4 октября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 17 м/с.

Фото: МЧС; Piter.tv