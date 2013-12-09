Ливни и грозы оставят Ленобласть 4 июля

Ночь будет холодная. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 4 июля, обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью ожидается южный, юго-восточный ветер, его скорость составит 3-8 м/с. Днем в Ленинградской области ветер усилится до 5-10 м/с.

В темное время суток столбики термометров покажут +9...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности 3 июля.

Фото: Pxhere