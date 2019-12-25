В воскресенье в Ленобласти сохранится теплая и солнечная погода

Подует легкий южный ветер. Осадков синоптики не обещают.

В воскресенье, 3 октября, в Ленобласти обещают малооблачную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жители Ленинградской области смогут насладиться приятной прогулкой: на улице будет светить солнце и день пройдет без дождя. Ночью подует южный ветер со скоростью 2-7 м/с, но днем он усилится до 4-9 м/с. В темное время суток столбики термометров за окнами покажут +2...+7 градусов. С первыми лучами солнца начнется потепление до +10...+15 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге в эти выходные пройдет Фестиваль кленов.

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