В Ленобласти 3 декабря на дорогах ожидается гололедица

МЧС дало рекомендации пешеходам и водителям во время гололеда и гололедицы.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 3 -5 декабря на территории Ленинградской области на дорогах местами ожидается гололедица.

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

МЧС дало рекомендации пешеходам и водителям во время гололеда и гололедицы.

Пешеходам советуют надеть малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоленту, также можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой). При передвижении нужно наступать на всю подошву, ноги должны быть расслаблены, руки свободны. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие погодным условиям, соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.

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