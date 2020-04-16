В Ленобласти 31 октября ожидается дождь со снегом

Ночью на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области в последний день октября будет облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 31 октября местами пройдут небольшие осадки. Утром и днем в большинстве районов ожидаются умеренные, в отдельных районах, сильные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Дорожный комитет Ленобласти предупреждает: в регион приходят заморозки.

Фото: Piter.tv; МЧС