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Дорожный комитет Ленобласти предупреждает: в регион приходят заморозки
Сегодня, 13:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дорожный комитет Ленобласти предупреждает: в регион приходят заморозки

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Водителям посоветовали задуматься о замене резины.

Дорожный комитет Ленинградской области предупреждает: в регион приходят заморозки.

В ночь на четверг, 31 октября, столбик термометра опустится до -2 градусов. На дорогах местами возможна гололедица. Дальше температура будет понижаться, в некоторых районах 47 региона ожидается мокрый снег.

Водителям посоветовали задуматься о замене резины, а на дорогах держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Дорожный чат-бот и горячая линия "Ленавтодора" 8-812-660-46-47 на связи круглосуточно.

Фото: pxhere

Теги: дорога, заморозки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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