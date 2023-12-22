В Ленобласти 31 мая ожидается до +29 градусов

Местами перед выходными пройдут кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах – с градом.

В Ленинградской области в последний майский день 2024 года ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами перед выходными пройдут кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах – с градом. Ночью местами слабый туман. Ветер восточных направлений ночью слабый, днём 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, на востоке местами до +9, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Петербурге ночь 30 мая стала самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений.

Фото: Piter.tv; МЧС