В Ленобласти 31 мая ожидается до +29 градусов

В Ленинградской области в последний майский день 2024 года ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами перед выходными пройдут кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах – с градом. Ночью местами слабый туман. Ветер восточных направлений ночью слабый, днём 4-9 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, на востоке местами до +9, днём +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
В Петербурге ночь 30 мая стала самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений.
Фото: Piter.tv; МЧС
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