В Петербурге ночь 30 мая стала самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений

Предыдущий рекорд 1889 года с ночной температурой +16,6 градуса был перекрыт более чем на градус.

Ночью 30 мая столбик термометра в Петербурге не опустился ниже отметки +17,8 градуса. Это означает, что ночь 30 мая стала самой тёплой за весь ряд инструментальных наблюдений. Предыдущий рекорд 1889 года с ночной температурой +16,6 градуса был перекрыт более чем на градус, сообщил синоптик Александр Колесов.

Сейчас так всё кругом прогрелось, что ночью температура понижается очень медленно, поэтому и предстоящая ночь может быть экстремально теплой. Александр Колесов, синоптик

В 1979 году рекордная ночь 31 мая в Петербурге была с температурой +17 градусов.

Днём продолжится прогрев воздуха, развитие облаков и повторение кратковременных дождей, гроз с ливнями и градом. Но всё будет происходить локально.

Перед выходными на территории Северной столицы днём будет меньше дождя, но и температура воздуха за +28 градусов, а самой жаркой должна быть суббота, там снова к +29 градусам.

Фото: Piter.tv