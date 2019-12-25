В Ленобласти 31 мая потеплеет до +21 градуса

При этом днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

В последний весенний день в этом году в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 31 мая ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью на западе местами пройдёт небольшой дождь, днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра покажет в районе +7..+12 (местами до +4 градусов), днём воздух прогреется до +16..+21 градуса.

Ранее синоптики рассказали, когда в Петербурге и Ленобласти откроется купальный сезон.

Фото: МЧС; Piter.tv