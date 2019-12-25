Синоптики рассказали, когда в Петербурге откроется купальный сезон

В настоящее время температура держится ниже многолетних значений.

Обычно, конец мая предполагает скорое открытие купального сезона, однако в этом году погода не вызывает желания искупнуться. "Невские Новости" пообщались с синоптиками и выяснили, стоит ли в ближайшее время надеяться на возможность поплавать в водоемах Петербурга и Ленобласти.

Главный синоптик города на Неве Александр Колесов подчеркнул, что пока рано говорить о курортном сезоне. Сейчас наступают более теплые дни, но даже при +20 градусах вода не прогреется.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что купальный сезон точно стоит ждать, но когда это случится – пока не известно. Температура воды в акватории Финского залива и в Неве на данный момент составляет +10..+12 градусов.

Воздух в Петербурге до сих пор не прогрелся. В настоящее время температура держится ниже многолетних значений.

Фото: Piter.tv