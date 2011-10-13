В первый день лета в Петербурге ожидается +20 градусов

Столбики термометра в Петербурге в первый день лета поднимутся до отметки +20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.
Начавшаяся неделя холодной явно не будет, но серия южных циклонов добавит немного интриги в наши прогнозы.
Александр Колесов, синоптик
Уже после 1 июня в Петербург придет южный циклон, который принесет больше дождей и ветров. Синоптик отметил, что пока что температура постоянно ниже многолетних значений.
Также стало известно, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года.
Фото: Piterr.tv
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