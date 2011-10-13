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В первый день лета в Петербурге ожидается +20 градусов
Сегодня, 12:14
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В первый день лета в Петербурге ожидается +20 градусов

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Уже после 1 июня в Петербург придет южный циклон, который принесет больше дождей и ветров.

Столбики термометра в Петербурге в первый день лета поднимутся до отметки +20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

Начавшаяся неделя холодной явно не будет, но серия южных циклонов добавит немного интриги в наши прогнозы.

Александр Колесов, синоптик

Уже после 1 июня в Петербург придет южный циклон, который принесет больше дождей и ветров. Синоптик отметил, что пока что температура постоянно ниже многолетних значений.

Также стало известно, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года.

Фото: Piterr.tv

Теги: александр колесов, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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