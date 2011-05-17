В Ленобласти 31 июля в большинстве районов пройдут кратковременные дожди

В отдельных районах ночью возможен слабый туман, днём – грозы.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни. В отдельных районах ночью возможен слабый туман, днём – грозы. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Северную столицу придут похолодание и осенние дожди.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС