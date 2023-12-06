В субботу непогода сохранится в Ленобласти

Синоптики обещают осадки, грозу и сильный ветер.

В субботу, 6 июля, в Ленинградской области ожидается плохая погода. В большинстве районов будет лить дождь. Днем местами прогремят грозы и пройдут ливни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Небо затянет облаками. Ночью подует западный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем он усилится до 15-17 м/с.

Столбики термометров покажут +9...+14 градусов ночью и +17...+22 днем. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе горело дноуглубительное судно.

Фото: Pxhere