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В субботу непогода сохранится в Ленобласти
Сегодня, 17:00
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В субботу непогода сохранится в Ленобласти

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Синоптики обещают осадки, грозу и сильный ветер.

В субботу, 6 июля, в Ленинградской области ожидается плохая погода. В большинстве районов будет лить дождь. Днем местами прогремят грозы и пройдут ливни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Небо затянет облаками. Ночью подует западный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем он усилится до 15-17 м/с.

Столбики термометров покажут +9...+14 градусов ночью и +17...+22 днем. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе горело  дноуглубительное судно.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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