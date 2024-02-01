В Ленобласти 2 августа днём ожидаются грозы и град

В большинстве районов 2 августа пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 2 августа пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни, грозы, днём – град. Ветер восточный, юго-восточный, переходящий днём к западному, юго-западному ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днём +22...+27 градусов, местами до +29 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Синоптик Александр Колесов рассказал, что в Петербурге уже с середины недели станет более прохладно, погода будет с кратковременными дождями и грозами.

Фото: unsplash (Sonia Kardash)