В Ленобласти 29 июня в большинстве районов пройдут дожди

Местами ожидаются ливни и грозы.

В Ленинградской области в субботу, 29 июня, обещают непогоду. Днем в большинстве районов выпадут осадки. Местами пройдут ливни и прогремят грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 29 июня осадков не будет. Подует юго-восточный, южный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем он усилится до 7-12 градусов. Во время грозы порывы уже западного ветра будут достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 градусов, местами столбики термометров покажут +12 градусов. Днем потеплеет до +28...+33 градусов. На западе Ленобласти воздух прогреется до +25 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем повышаться.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге ожидается контрастная погода.

Фото: Pxhere