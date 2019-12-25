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В Ленобласти 29 июня в большинстве районов пройдут дожди
Сегодня, 15:08
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В Ленобласти 29 июня в большинстве районов пройдут дожди

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Местами ожидаются ливни и грозы.

В Ленинградской области в субботу, 29 июня, обещают непогоду. Днем в большинстве районов выпадут осадки. Местами пройдут ливни и прогремят грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 29 июня осадков не будет. Подует юго-восточный, южный  ветер со скоростью 3-8 м/с, днем он усилится до 7-12 градусов. Во время грозы порывы уже западного ветра будут достигать 7-12 м/с. 

Температура воздуха ночью составит +16...+21 градусов, местами столбики термометров покажут  +12 градусов. Днем потеплеет до +28...+33 градусов. На западе Ленобласти воздух прогреется  до +25 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем  повышаться. 

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге ожидается контрастная погода.

Фото: Pxhere

Теги: грозы, ливни, погода в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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