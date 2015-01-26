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Тепло не уйдет из Ленобласти 29 августа
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Тепло не уйдет из Ленобласти 29 августа

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Ночью сгустится туман.

В четверг, 29 августа, в Ленобласти сохранится теплая погода. Небо затянет облаками, осадков не будет. Ночью ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В темное время суток будет дуть   юго-западный, южный ветер со скоростью 2-5 м/с. Днем ветер усилится до 4-9 м/с. 

Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, местами до +15 градусов. Днем столбики термометров покажут +21...+26 градусов. 

Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что на пляжах Финского залива появились кровососущие черви.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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