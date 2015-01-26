Тепло не уйдет из Ленобласти 29 августа

Ночью сгустится туман.

В четверг, 29 августа, в Ленобласти сохранится теплая погода. Небо затянет облаками, осадков не будет. Ночью ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В темное время суток будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 2-5 м/с. Днем ветер усилится до 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, местами до +15 градусов. Днем столбики термометров покажут +21...+26 градусов.

Атмосферное давление существенно не изменится.

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Фото: Pxhere