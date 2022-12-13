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В Ленобласти 29 апреля в отдельных районах пройдёт дождь с мокрым снегом
Сегодня, 15:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 29 апреля в отдельных районах пройдёт дождь с мокрым снегом

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Днём +7...+12 градусов. 

В субботу, 29 апреля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, местами до -5, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

Колесов: потепление можно ожидать только ко вторым майским праздникам.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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