В Ленобласти 29 апреля в отдельных районах пройдёт дождь с мокрым снегом

Днём +7...+12 градусов.

В субботу, 29 апреля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, местами до -5, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

Колесов: потепление можно ожидать только ко вторым майским праздникам.

Фото: МЧС; Piter.tv