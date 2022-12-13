Колесов: потепление можно ожидать только ко вторым майским праздникам

Пока сохраняется холодный период с периодическими дождями и мало меняющимся фоном температуры.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что все выходные будут примерно с одинаковой погодой.

С запада продолжается поступление холодного воздуха, его влияние петербуржцы уже ощутят завтра. Кратковременные дожди, которые будут наблюдаться в большинстве районов, местами пройдут с мокрым снегом.

Такой характер погоды повторится и 1 мая, в начале месяца все еще будет очень холодно. Ночные температуры до -2…+3 градусов, а днём, так как солнце будет прогревать воздух, температура повысится до +8…+12 градусов. Александр Колесов, синоптик

С субботы на воскресенье ожидается прохождение атмосферного фронта в очередном циклоне с запада, который принесет дожди и более теплый воздух. Дожди не продолжительные, а температура воздуха в дневные часы повысится до +10…+15 градусов.

Что можно сказать о дальнейшей погоде, пока сохраняется холодный период с периодическими дождями и мало меняющимся фоном температуры. Снег в отдельные дни мы еще увидим. Так что ждем потепление, которое должно быть только ко вторым майским праздникам. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv