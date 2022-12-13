Колесов: потепление можно ожидать только ко вторым майским праздникам

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что все выходные будут примерно с одинаковой погодой.
С запада продолжается поступление холодного воздуха, его влияние петербуржцы уже ощутят завтра. Кратковременные дожди, которые будут наблюдаться в большинстве районов, местами пройдут с мокрым снегом.
Такой характер погоды повторится и 1 мая, в начале месяца все еще будет очень холодно. Ночные температуры до -2…+3 градусов, а днём, так как солнце будет прогревать воздух, температура повысится до +8…+12 градусов.
Александр Колесов, синоптик
С субботы на воскресенье ожидается прохождение атмосферного фронта в очередном циклоне с запада, который принесет дожди и более теплый воздух. Дожди не продолжительные, а температура воздуха в дневные часы повысится до +10…+15 градусов.
Что можно сказать о дальнейшей погоде, пока сохраняется холодный период с периодическими дождями и мало меняющимся фоном температуры. Снег в отдельные дни мы еще увидим. Так что ждем потепление, которое должно быть только ко вторым майским праздникам.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.tv
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