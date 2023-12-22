В Ленобласти 27 марта местами потеплеет до +12 градусов

Днём также возможен небольшой дождь.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 марта в регионе в большинстве районов пройдёт дождь с мокрым снегом. Днём также возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер южных направлений ночью 1-6 м/с, днём 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днём +5...+10 градусов, на юге местами до +12. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее синоптик Колесов рассказал, что Петербург плавно входит в хорошую погоду.

Фото: pxhere; МЧС