Колесов рассказал, что Петербург плавно входит в хорошую погоду

Температура воздуха 26 марта в Петербурге до +5…+7 градусов.

В Петербурге ночью 26 марта температура воздуха опустилась до отрицательных значений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

В Петербурге ночью минимальная температура в центре города была -1,7 градуса, в окрестностях опустилась почти до -3 градусов. Температура воздуха по всей Ленинградской области была отрицательной от -0,2 до -4,1 градуса. Только в Киришах столбик термометра остановился на отметке +0,1 градуса.

Это наглядный пример весеннего процесса, когда ночью холодно, а рано утром солнце успевает нагреть воздух до положительных значений. Солнышко сегодня выглянуло, но во второй половине дня ещё и дождик пройдет, а на севере даже со снежинками, плавно входим в хорошую погоду. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха 26 марта в Петербурге до +5…+7 градусов, а в дальнейшем осадки закончатся, и будет до +10 градусов и выше.

Фото: Piter.tv