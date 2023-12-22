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Колесов рассказал, что Петербург плавно входит в хорошую погоду
Сегодня, 9:11
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Колесов рассказал, что Петербург плавно входит в хорошую погоду

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Температура воздуха 26 марта в Петербурге до +5…+7 градусов.

В Петербурге ночью 26 марта температура воздуха опустилась до отрицательных значений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

В Петербурге ночью минимальная температура в центре города была -1,7 градуса, в окрестностях опустилась почти до -3 градусов. Температура воздуха по всей  Ленинградской области была отрицательной от -0,2 до -4,1 градуса. Только в Киришах столбик термометра остановился на отметке +0,1 градуса.

Это наглядный пример  весеннего процесса, когда ночью холодно, а рано утром солнце успевает нагреть воздух до положительных значений. Солнышко сегодня выглянуло, но во второй половине дня ещё и дождик пройдет, а на севере даже со снежинками, плавно входим в хорошую погоду.

Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха 26 марта в Петербурге до +5…+7 градусов, а в дальнейшем осадки закончатся, и будет до +10 градусов и выше.

Фото: Piter.tv

Теги: александор колесов, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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