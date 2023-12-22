В Ленобласти 17 апреля выпадет снег

Днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов.

В среду, 17 апреля, в Ленобласти обещают прохладную и облачную погоду. Днем возможны небольшие прояснения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью выпадут небольшие осадки, местами умеренные в виде снега, мокрого снега. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь.

Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. В темное время суток температура воздуха опустится до -2...+3 градусов, днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов, на юге местами до +8 градусов.

Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге 16 апреля температура будет ниже нормы.

Фото: Piter.tv