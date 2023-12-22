В Петербурге 16 апреля температура будет ниже нормы

Температура воздуха в Петербурге +7…+9 градусов.

Северная столица 16 апреля останется под влиянием западной периферии уходящего на восток циклонического вихря. В регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди и температура будет немного ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В среду пройдут небольшие дожди с мокрым снегом и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv