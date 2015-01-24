В Ленобласти 26 августа местами пройдут ливни

В Ленинградской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 26 августа местами в регионе пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Также главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю.
Фото: unsplash (Christian Lue)
