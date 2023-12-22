В Ленобласти 16 апреля обещают небольшие дожди

Во вторник, 16 апреля, в Ленинградской области будет влажно. В большинстве районов выпадут осадки в виде дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Небо затянет облаками. Ночью подует западный северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем обещают слабый переменный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.
Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.
Ранее мы писали, что в Петербурге 15 апреля будет облачно и пройдут дожди.
Фото: Piter.tv
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