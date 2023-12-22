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В Ленобласти 16 апреля обещают небольшие дожди
Сегодня, 15:43
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В Ленобласти 16 апреля обещают небольшие дожди

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Ночью похолодает до 0 градусов.

Во вторник, 16 апреля, в Ленинградской области будет влажно. В большинстве районов выпадут осадки в виде дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Небо затянет облаками. Ночью подует западный северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем обещают слабый переменный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Ранее мы писали, что в Петербурге 15 апреля будет облачно и пройдут дожди.

Фото: Piter.tv

Теги: погода ленобласть, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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