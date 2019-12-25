В Ленобласти 25 мая воздух прогреется до +19 градусов

Во вторник, 25 мая, на территории Ленобласти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер ночью и утром западный, северо-западный 3-8 м/с, днем северный, северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 25 мая +3...+8, днем +14...+19 градусов, местами до +11 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем – мало меняться.
Ранее синоптики назвали дату прихода теплой погоды в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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