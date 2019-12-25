В Ленобласти 25 мая воздух прогреется до +19 градусов

Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Во вторник, 25 мая, на территории Ленобласти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер ночью и утром западный, северо-западный 3-8 м/с, днем северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 25 мая +3...+8, днем +14...+19 градусов, местами до +11 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем – мало меняться.

Ранее синоптики назвали дату прихода теплой погоды в Петербурге.

Фото: Piter.tv