В Ленобласти 25 июля ожидается до +30 градусов

В регионе обойдётся без осадков.

В Ленинградской области в четверг, 25 июля, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе обойдётся без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +18, днём +25...+30 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

При этом, жаркая погода привела к увеличению количества несчастных случаев на воде в Петербурге.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС