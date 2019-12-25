Жаркая погода привела к увеличению количества несчастных случаев на воде в Петербурге

С начала летнего периода 2024 года в Петербурге утонули 11 человек, в том числе один ребенок.

Жаркая погода привела к увеличению количества несчастных случаев на воде – правительство Петербурга призывает родителей усилить контроль за детьми.

С начала летнего периода 2024 года в Петербурге утонули 11 человек, в том числе один ребенок. Родителям в очередной раз напоминают о необходимости усиления контроля за своими детьми, особенно в период летних каникул, а также соблюдения правил безопасного поведения на воде.

В Северной столице создана единая группировка сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, основу которой составляют спасательные станции Поисково-спасательной службы, подведомственной Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Она состоит из 21 спасательного подразделения численностью 486 человек, на вооружении которых находится 81 плавсредство. Ежесуточно в состав расчета заступает 65 спасателей. На 24 городских пляжах дополнительно выставлено 57 сезонных постов с необходимым спасательным оборудованием и снаряжением.

Также проводятся рейды на водных объектах всех районов города. Нарушителям вручают памятки по правилам безопасности на воде, проводят профилактические беседы. За купание в не отведенных для этого местах составлено 82 протокола об административных правонарушениях.

Накануне на Верхнем Суздальском озере в очередной раз спасли тонущего ребёнка.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)