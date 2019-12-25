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В воскресенье синоптики обещают дожди и теплую погоду в Ленобласти
Сегодня, 14:39
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В воскресенье синоптики обещают дожди и теплую погоду в Ленобласти

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Столбики термометров покажут +21...+26 градусов.

В воскресенье, 25 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в темное время суток составит +10...+15 градусов. Но днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Подует северо-западный, западный ветер со скоростью 4-8 м/с. Атмосферное давление стабильно. 

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 24 и 25 июля.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть погода, прогноз мчс, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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