В воскресенье синоптики обещают дожди и теплую погоду в Ленобласти

Столбики термометров покажут +21...+26 градусов.

В воскресенье, 25 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в темное время суток составит +10...+15 градусов. Но днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Подует северо-западный, западный ветер со скоростью 4-8 м/с. Атмосферное давление стабильно.

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 24 и 25 июля.

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