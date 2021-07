Куда сходить в Петербурге на выходных 24 и 25 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

В Петербург вернулась классическая летняя прохлада – долгожданная возможность прогуляться для всех, кто изнывал от жары и почти не выходил из дома. В грядущие выходные предлагаем совместить приятное с полезным и посетить выставки и танцевальные мастер-классы под открытым небом, экскурсии и соседские посиделки. Piter.TV собрал небольшую подборку интересных мероприятий на субботу и воскресенье.

Суббота, 24 июля

Утром субботы пройдут сразу две любопытные пешеходные экскурсии. Первая – в музей Форт "Красная Горка", в ходе которой участникам расскажут об истории мощного берегового форта Морской крепости, оружейной мастерской, блиндажах, защитной батарее, а также проведут на смотровую площадку. Участие стоит 100 рублей, экскурсионная группа собирается в 10.40 в электричке с Балтийского вокзала. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(812) 766−56−32.

Вторая образовательная прогулка пройдет по Купчино и займет целых три часа. Казалось бы – непримечательный южный район, однако Купчино хранит историю знаменитых писателей и мест, оставшихся в литературе и искусстве. Экскурсовод поможет всем желающим отыскать эти культурные следы. Сбор в 15.00 на Софийской улице, 46 к.2. Участие стоит 100 рублей + возможны расходы на проезд в общественном транспорте.

Завершить вечер первого выходного можно танцами. На набережной в "Севкабель Порту" как раз проведут бесплатный танцевальный мастер-класс, всех желающих будут учить хореографии из песни "Oops!…I Did It Again" Бритни Спирс. Совсем не важно, есть ли у вас опыт в танцах – преподаватель cover dance Дмитрий Рогожников научит даже новичков.

Начало в 19.00, необходима предварительная регистрация.

А на стрелке Васильевского острова будут танцевать бальные и бразильские танцы и танго. Поучаствовать в этом зажигательном действе может любой. Организаторы обязательно проведут небольшой мастер-класс по основным движениям, поэтому не стоит стесняться попробовать.

Начало в 17.00, участие бесплатное.

Воскресенье, 25 июля

Активные жители Коломны предлагают соседям собраться на пляже, пока позволяет погода (в воскресенье немного потеплеет и будет солнечно). Организаторы принесут зонтики, шезлонги, водяные пистолеты и кроссворды, остальным достаточно захватить купальники, панамы и перекус. Прекрасная возможность пообщаться, понежиться под солнцем и поиграть. Место сбора коломенцы озвучат только в субботу вечером, сохраняя интригу. Сам сбор в воскресенье запланирован на полдень.

В Саду Бенуа проведут экскурсию по Саду культуры, нескучному краеведческому проекту об истории Выборгского и Калининского районов Петербурга. Куратор проекта Анастасия Пронина расскажет всем желающим факты из жизни двух районов, современном искусстве и подготовке Сада культуры. Приветствуются дискуссии и обсуждения!

Участие в экскурсии платное, купить билеты можно здесь. Начало в 14.00, экскурсионная группа собирается у "Коворкинг Page" (Тихорецкий пр. 17Б).

Грядущие выходные – последняя возможность посетить летний фестиваль "Точка доступа", о его программе мы рассказывали ранее. В субботу и воскресенье еще можно успеть зарегистрироваться на различные выставки и перформансы, например, экооперу "(не)естественное", спектакль о хештег-активизме, бенефис актрисы Розы Хайруллиной и архив фотографий о северокорейскойк реальности.

Фото: Piter.TV; kupsilla.ru; ВКонтакте / INTERNATIONAL SUMMER DANCING OPEN-AIRS; ВКонтакте / Бенуа 1890